Сотрудничество ФЦН и физматшколы привлекает в медицину талантливую молодежь

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Сотрудничество учеников Тюменской физико-математической школы и Федерального центра нейрохирургии дает свои результаты. В рамках проекта "Жизнь в ясном сознании" школьники помогают врачам-нейрохирургам в создании моделей частей тела человека для их дальнейшего применения в медицинской практике. Инициатор идеи – главный врач Федерального центра нейрохирургии, депутат Тюменской областной думы, профессор Альберт Суфианов. Именно он сумел привлечь талантливых физиков и математиков в медицину, сообщает пресс-служба облдумы.

Работа с 3D-моделями реальных органов и конечностей, по словам инженера по 3D моделированию и прототипированию ФЦН Александра Зырянова, повышает точность хирургов, а также расширяет возможности нейрохирургических вмешательств.

Сотрудничество ФЦН и физматшколы преследует цель – привлечение талантливой молодежи в медицину. О работе проекта уже заявлено на федеральной образовательной площадке "Сириус". Само взаимодействие с физматшколой Альберт Суфианов инициировал пять лет назад в рамках регионального партийного проекта "Единой России" "Жизнь в ясном сознании".