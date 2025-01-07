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Бесплатный интенсив для школьников организует Школа перспективных исследований ТюмГУ

Общество, 13:14 07 января 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Бесплатный образовательный интенсив для одиннадцатиклассников "Ты. Университет. Будущее" организует Школа перспективных исследований ТюмГУ. Он пройдет с 28 февраля по 2 марта в Тюмени.

Интенсив создан для тех, кто хочет погрузиться в университетскую атмосферу, узнать, что значит учиться в высшей школе, и прокачать навыки устной и письменной речи на английском языке для успешной сдачи ЕГЭ. Мероприятия проходят полностью на английском языке, а отлично проявившие себя участники получают дополнительные баллы для поступления в университет.

За три дня участники поработают на семинарах с профессорами SAS из разных стран — от США до Австралии, решат междисциплинарный кейс в группах и проверят его с помощью искусственного интеллекта, посетят открытые дискуссии о современном высшем образовании и многое другое.

Для отбора ученики должны заполнить форму заявки и предоставить 1−3-минутное видео на английском языке. Крайний срок подачи заявок — 7 февраля.

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# абитуриенты , студенты

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