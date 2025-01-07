С посланием по случаю Рождества обратился к тюменцам митрополит Димитрий

С посланием по случаю Рождества обратился к жителям региона митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. Он отметил, что Рождество Христово — это величайшее событие, которое принесло спасение и обновление всему человеческому роду.

"Будущее наших потомков, основа силы, крепости и могущества нашего государства как раз и заключаются во взаимной любви, которая укрепляет всякого человека", — подчеркнул митрополит.

Он назвал важным делом соработничество Православной церкви и светских властей в деле духовно-нравственного и патриотического воспитания молодого, подрастающего поколения.

"Дорогие сибиряки, сердечно поздравляю вас с великим, радостным праздником Рождества Христова и наступающим новолетием! Молитвенно желаю всем духовной радости, мира, благополучия и помощи Божией во всех благих делах и начинаниях", — отметил митрополит Димитрий.