Конкурс и забег среди Снегурочек прошел на площади 400-летия Тюмени

| Фото: ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Конкурс с творческими испытаниями и забегом среди Снегурочек состоялся на площади 400-летия Тюмени 7 января. В этом году его участницами стали восемь тюменок разных возрастов.

Победительницей конкурса по итогам представления визитных карточек и творческих номеров стала руководитель фитнес-центра, тренер Елена Елохина. Она исполнила танцевальный номер с участием Деда Мороза.

| Фото: ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

По словам Елены, участие в конкурсе дается легко, если всё идет от сердца. Победительница поздравила горожан с наступившими праздниками:

"Мы с дедушкой Морозом поздравляем всех с наступившим Новым годом, Рождеством, наступающим Старым годом. Желаем всем вам здоровья, счастья, благополучия, чтобы всё у вас было хорошо, на работе не было проблем, чтобы дети радовали. Занимайтесь физкультурой и спортом обязательно", — говорит Елена Елохина.

Победительницей в "Забеге Снегурочек" второй год подряд стала студентка ТюмГУ, аниматор Снежана Перминова.

"Сегодня я вновь пробежала первая. Для меня это просто успех. Я очень хорошо готовлюсь, думаю, какой у меня творческий номер будет. В этом году у меня был номер с Дедушкой Морозом и снеговиками-почтовиками", — рассказала Снежана.

| Фото: ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Победительниц конкурса определило жюри — деятели культуры, искусства и педагогического сообщества. Лучшим Снегурочкам вручили дипломы и подарки.

Вера Корушнова, Александр Лабыкин