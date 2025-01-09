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В Тюменской области стартовал конкурс новогодних сказок "Чудеса природы"

Общество, 08:27 09 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конкурс новогодних сказок "Чудеса природы" стартовал в Тюменской области. Участники от 3 до 7 лет с помощью родителей должны придумать сказку о природе и защите окружающей среды в стихах или прозе. Цель конкурса — формирование экологических привычек с самого раннего возраста, сообщает департамент АПК Тюменской области.

Для участия нужно заполнить заявку и отправить видеозапись новогодней сказки в исполнении ребенка по ссылке.

Прием работ продлится до 25 января 2025 года. Все участники получат сертификаты, а победители и призеры — дипломы и подарки.

Подробную информацию можно найти тут.

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# конкурс , сказки

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