Гражданин Сербии Никола Стоянович учится в магистратуре ТИУ благодаря победе в проекте

tyuiu.ru/ tyuiu.ru/

Гражданин Сербии Никола Стоянович учится в магистратуре нефтегазового дела ТИУ благодаря победе в проекте "Послы российского высшего образования и науки". Первое образование он также получал в ТИУ, став первым студентом из Боснии и Герцеговины, сообщает центр по внешним коммуникациям вуза.

Молодой человек работает в компании "Нефтяная индустрия Сербии".

"Уже будучи сотрудником компании, я понимаю, насколько много мне дал Тюменский индустриальный университет. Я всегда хотел заниматься наукой и сейчас, используя опыт преподавателей ТИУ, знания, которые я получил в вузе, я решаю проблемы и задачи, с которыми мои коллеги не справлялись до этого. Меня уважают на родине из-за того, что я учился так далеко и получил образование в России, это даёт мне огромные возможности", - рассказал Никола Стоянович.

Ежегодно сотни студентов со всего мира выбирают для обучения Тюменский индустриальный университет. В этом году в ТИУ поступили 288 иностранных граждан. Впервые в вузе учатся представители Анголы, Гватемалы, Иордании, Молдовы, Пакистана, Сербии, Того, ЦАР и Омана. География рекрутинга иностранных студентов включает сегодня 50 стран.

Развитие в 2024 году получили и академические связи ТИУ – общее количество договоров с вузами и компаниями стран СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока достигло 68. Впервые заключены соглашения с университетами Колумбии, Ирака, Нигерии, Алжира. Также ТИУ вошел в состав Российско-Африканского сетевого университета, стал участником Российско-Вьетнамского консорциума технических университетов.

"Расширяется пул возможностей для реализации программ семестровой академической мобильности – входящей и исходящей, с партнерскими организациями в Китае, Азербайджане, Киргизии, Беларуси. Готовы принимать наших студентов и аспирантов во Вьетнаме и Ираке. Также развитию сетевого сотрудничества с зарубежными университетами будет способствовать начало реализации двух совместных программ с Университетом прикладных технологий Цзянси по направлениям подготовки "геология" и "информационные системы и технологии", – отметил и.о. ректора ТИУ Юрий Клочков.

Напомним, что в этом году ТИУ впервые стал участником проекта "Летний институт преподавателей и исследователей" и реализовал образовательный трек на английском языке для 25 представителей восьми стран дальнего зарубежья. Реализация проекта получила высокие оценки со стороны Минобрнауки и рекомендации к участию в конкурсе 2025 года.