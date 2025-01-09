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Треть жителей регионов УФО продолжали работать в праздники

Общество, 17:45 09 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Треть жителей регионов Уральского федерального округа продолжали работать в праздники. Еще 17 % отметили, что им пришлось выполнять рабочие задачи. 23 % жителей, которые хотели в новогодние каникулы получить дополнительных доход, искали объявления через рекламу на маркетплейсах или на сайтах объявлений, приводят данные опроса аналитики направлений работы и рекламы "Авито".

Среди тех, кто работал в праздничные дни, 55 % трудились в своем обычном режиме на основном месте работы. Больше всего среди них сотрудников сферы охраны и безопасности, торговли, общественного питания, такси, медицины и фармацевтики, производства и промышленности, а также доставки, грузоперевозок и логистики.

Еще 20 % работающих жителей УФО брали дополнительные проекты у своего текущего работодателя. Трудиться удаленно или на фрилансе в период праздников планировали 12 % опрошенных, а 8 % надеялись за праздники завершить задачи, оставшиеся с 2024 г.

По данным опроса, проведенного в ноябре, 22 % респондентов Уральского федерального округа отметили, что у них был опыт новогодних подработок в прошлом, 37 % не брали подработку в этот период, но хотели бы попробовать, 15 % подрабатывают каждые новогодние праздники.

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# занятость , работа , рынок труда

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