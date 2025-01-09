Мечты 36 детей из Уватского района исполнились благодаря "Елке желаний"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

36 детей из Уватского района получили подарки от благотворителей в рамках акции "Елка желаний". Об этом рассказал глава муниципального образования Вячеслав Елизаров.

"Акция в очередной раз показала, как важна роль каждого в проявлении тепла и заботы о тех, кто особенно нуждается в поддержке. Огромная благодарность всем, кто принял участие и подарил детям радость и веру в новогоднее волшебство!", – подчеркнул он.

Своими мечтами с "Елкой желаний" поделились ребята малообеспеченных семей, родные участников специальной военной операции, дети с особенностями здоровья. В числе желанных подарков - спортивный велосипед, телескоп, принтер, велотренажеры, умные колонки, игровые и беспроводные наушники, снегокаты.

Мечты маленьких жителей района исполнили представители предпринимательского сообщества, органов власти, думы, прокуратуры, полиции, социальных, спортивных и образовательных учреждений.