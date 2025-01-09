118 выходных ожидают жителей Тюменской области в 2025 году
247 рабочих и 118 выходных дней ожидают жителей Тюменской области в 2025 году. Ближайшие длительные выходные – майские праздники. Об этом сообщает областной кадровый центр "Работа России".
С учетом переноса дней отдыхать в День защитника Отечества тюменцы будут 22 и 23 февраля, а в Международный женский день - 8 и 9 марта.
В мае первые праздничные дни продлятся с 1 по 4 число - они приурочены к празднику Весны и труда. Вторые - к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, отдыхать предстоит с 8 по 11 мая.
В июне период отдыха связан с празднованием Дня России, он продлится с 12 по 15 июня.
В ноябре в честь Дня народного единства нерабочими объявлены 2, 3 и 4 числа.
Следующие новогодние праздники начнутся 31 декабря - он объявлен выходным днем.