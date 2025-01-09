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118 выходных ожидают жителей Тюменской области в 2025 году

Общество, 17:34 09 января 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

247 рабочих и 118 выходных дней ожидают жителей Тюменской области в 2025 году. Ближайшие длительные выходные – майские праздники. Об этом сообщает областной кадровый центр "Работа России".

С учетом переноса дней отдыхать в День защитника Отечества тюменцы будут 22 и 23 февраля, а в Международный женский день - 8 и 9 марта.

В мае первые праздничные дни продлятся с 1 по 4 число - они приурочены к празднику Весны и труда. Вторые - к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, отдыхать предстоит с 8 по 11 мая.

В июне период отдыха связан с празднованием Дня России, он продлится с 12 по 15 июня.

В ноябре в честь Дня народного единства нерабочими объявлены 2, 3 и 4 числа.

Следующие новогодние праздники начнутся 31 декабря - он объявлен выходным днем.

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