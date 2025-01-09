Участники фестиваля в Ишиме выступят в самодельных костюмах героев национальных сказок

| Фото: предоставлено Юлией Шестаковой | Фото: предоставлено Юлией Шестаковой

400 семей станут участниками конкурса-фестиваля в рамках грантового проекта "Сказка в ладошках" в Ишиме. Часть из них представят самодельные костюмы в номинации "Многонациональная Россия: герои сказок". Инициативу поддержали на первом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив 2025 года, выделив на ее реализацию 665 тыс. 200 рублей.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила куратор проекта, пиар-менеджер Ишимского музейного комплекса им. Петра Ершова Юлия Шестакова.

"В основе выигранного проекта лежит любимый многими поколениями ишимцев большой семейный фестиваль "Сказка в ладошках". В 2025 году совпали три значимых даты: 80 лет со дня Великой Победы, 210 лет со дня рождения Петра Ершова и 15 лет самому конкурсу. В каждом населенном пункте нашей многонациональной страны важно говорить о единстве народа и возрождении истинных духовных ценностей – это и есть основной посыл проекта", - подчеркнула эксперт.

Куратор пояснила, что программа пройдет в три этапа. На первом участникам сообщат всю необходимую информацию и окажут организационно-консультативную помощь. Вторым станет проведение масштабного конкурса-фестиваля, на котором жители Ишима и Приишимья представят созданные своими руками национальные костюмы. Кстати, "Коньку-горбунку" посвятят отдельную номинацию.

| Фото: предоставлено Юлией Шестаковой | Фото: предоставлено Юлией Шестаковой

Третьим этапом проведут экскурсии для младших школьников с посещением музея. Также снимут и смонтируют тематические ролики с дефиле участников в созданных по сказкам костюмах. Это будут персонажи русского, татарского, казахского, немецкого, армянского национального фольклоров.

"Именно с уважения к своей семье, традициям, малой родине начинается любовь к стране и ее народу в целом. Наш проект "Сказка в ладошках" даст возможность семьям с детьми приблизиться к истокам нашей культуры", - пояснила Юлия Шестакова.

Подведение итогов и награждение участников конкурса "Сказка в ладошках" состоится в марте и будет приурочено ко дню рождения Петра Ершова. Каждому участнику вручат, в том числе, художественную биографию сказочника.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инна Кондрашкина