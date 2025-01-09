В Тюменской области под конец 2024 года на свет появилась тройня

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Тройня появилась на свет в Тюменской области под конец 2024 года, сообщает информационный центр правительства региона.

Яна родилась с весом 1 тыс. 650 г и ростом 46 см, Майя — 1 тыс. 690 г и 46 см, а Ева — 1 тыс. 782 г и 45 см.

Девочки с первой секунды нуждались в реанимационной помощи. В Перинатальном центре малышки получили необходимую поддержу, они уже сняты с аппаратов и дышат самостоятельно.

Про первые дни рассказала врач-неонатолог отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных Перинатального центра Наталья Тюрина. "Состояние малышек было стабильное, и они отлично усваивали питание. Их мама каждый день приходила к ним, пела песни и рассказывала сказки. Наша команда делала все необходимое, чтобы девочки максимально окрепли и воссоединились со своей семьей", — поделилась она.

Девочки уже переведены в отделение патологии новорожденных, набираются сил и готовятся к выписке.