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Сергей Борисевич покинул пост директора департамента по спорту Тюмени

Общество, 17:49 09 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сергей Борисевич покинул пост директора департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

За работу его поблагодарил глава города Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.

"Все проекты, которые он запускал, в городе реализованы успешно. Мы уверены, что те высокие стандарты, заложенные Сергеем Александровичем, будут сохранены и приумножены. Ведь спорт – это не просто физическая активность, а важнейший элемент воспитания здорового поколения, формирования сильной и сплоченной нации", — написал мэр.

Глава Тюмени пообещал, что поддержка развития спортивной инфраструктуры продолжится. Будут создавать новые возможности для занятий спортом среди молодежи и взрослых, чтобы каждый житель города мог вести активный образ жизни и достигать новых вершин.

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# Максим Афанасьев , Сергей Борисевич , спорт

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