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Тюменскую новогоднюю елку можно поддержать в финале всероссийского конкурса

Общество, 21:04 09 января 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Стартовало открытое голосование конкурса "Елки России — 2024". В нем можно поддержать тюменскую новогоднюю елку.

Оставить голос за семиметровую новогоднюю красавицу, установленную на пешеходной улице Дзержинского, можно в группе федерального проекта "ГородаМеняютсяДляНас" во ВКонтакте.

Интернет-пользователи успевают проголосовать до 11 января, до 19 часов (время московское). Итоги подведут 13 января.

Конкурс проводится в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Видео Тюменского агентства развития креативных индустрий

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# голосование , елки , Новый год

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