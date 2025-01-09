Тюменскую новогоднюю елку можно поддержать в финале всероссийского конкурса

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Стартовало открытое голосование конкурса "Елки России — 2024". В нем можно поддержать тюменскую новогоднюю елку.

Оставить голос за семиметровую новогоднюю красавицу, установленную на пешеходной улице Дзержинского, можно в группе федерального проекта "ГородаМеняютсяДляНас" во ВКонтакте.

Интернет-пользователи успевают проголосовать до 11 января, до 19 часов (время московское). Итоги подведут 13 января.

Конкурс проводится в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Видео Тюменского агентства развития креативных индустрий