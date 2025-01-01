В Тюменской области капремонт пройдет в 1283 домах

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Капитальный ремонт общедомового имущества выполнят в 1 тыс. 283 многоквартирных домах Тюменской области за 2025 г. Это в два раза больше, чем годом ранее, сообщает региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства.

В ведомстве отметили, что в 2024 г. подрядные организации отремонтировали общедомовое имущество в 700 многоквартирных домах по регпрограмме. Они восстановили 854 конструктивных элемента. Строительно-монтажные работы провели на внутридомовых инженерных сетях, отремонтировали крыши, фасады, фундаменты, заменили лифтовое оборудование. Годовой план выполнили на 100 %.