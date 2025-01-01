  • 13 января 202513.01.2025понедельник
  • USD101,9146
    EUR105,0464
  • В Тюмени -7..-9 С 4 м/с ветер южный

В Тюменской области капремонт пройдет в 1283 домах

Экономика, 08:14 13 января 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Капитальный ремонт общедомового имущества выполнят в 1 тыс. 283 многоквартирных домах Тюменской области за 2025 г. Это в два раза больше, чем годом ранее, сообщает региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства.

В ведомстве отметили, что в 2024 г. подрядные организации отремонтировали общедомовое имущество в 700 многоквартирных домах по регпрограмме. Они восстановили 854 конструктивных элемента. Строительно-монтажные работы провели на внутридомовых инженерных сетях, отремонтировали крыши, фасады, фундаменты, заменили лифтовое оборудование. Годовой план выполнили на 100 %.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ЖКХ , капитальный ремонт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:27 13.01.2025Более 33,3 млн пассажиров перевезли железнодорожным транспортом в УФО в 2024 году
08:14 13.01.2025В Тюменской области капремонт пройдет в 1283 домах
14:31 11.01.2025Средний размер зарплаты в Тюменской области в октябре превысил 82,2 тыс. рублей
17:12 10.01.2025В Тюменской области приняли 243 заявки от потенциальных экспортеров зерна в Китай