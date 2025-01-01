В тюменских лесах за год посадили 12,5 млн хвойных деревьев

| Фото: Евгения Шевцова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Евгения Шевцова, ИА "Тюменская линия"

12,5 млн сосен и елей посадили в Тюменской области за 2024 г. Общая площадь проведенных работ в лесах превысила 9,2 тыс. га. План за год выполнен в полном объеме, сообщает департамент лесного комплекса региона.

"Посадка лесных культур проводилась на вырубках, прогалинах, заброшенных сенокосах и пастбищах, на участках с погибшими насаждениями, в том числе в результате лесных пожаров", - уточнили в департаменте.

Кроме того, за год в лесах проложили и расчистили более 21,2 км минерализованных полос, построили и реконструировали почти 137 км лесных дорог.

Для защиты населённых пунктов от перехода огня из соседних регионов, с заброшенных земель сельхозназначения дополнительно обустроили 387 км минполос.