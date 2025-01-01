Более 844 тыс. рублей выиграли тюменцы на проведение арт-маркета "Артчоус"

| Фото: мультицентр "Контора пароходства" (архив) | Фото: мультицентр "Контора пароходства" (архив)

Арт-маркет "Артчоус" проведут на грант Президентского фонда культурных инициатив 6 и 7 декабря 2025 года. В первом конкурсе этого года команда проекта выиграла 844 тыс. 940 рублей.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала менеджер просветительской программы арт-маркета "Артчоус" Софья Воробьева.

"Когда мы начали проводить арт-маркет в 2020 году, нашей целью было развитие арт-рынка в Тюмени. Сейчас я могу сказать, что мы достигаем ее. В регионе это всегда делать тяжелее, чем, например, в Москве или Санкт-Петербурге. Однако с каждым разом выручка художников с продаж становится все больше. За все время работы проекта мы продали искусства более чем на 2 миллиона 180 тысяч рублей, а посетили маркеты, лекции и мастер-классы около пяти тысяч человек", - добавила она.

Помимо продажи работ, организаторы всегда проводят мастер-классы, а также лектории, где тюменцы и художники узнают больше об актуальных темах в современном искусстве, его развитии и продвижении. В этом году трое экспертов будут из Тюмени, еще троих планируют привезти из ведущих институций в области современного искусства и арт-рынков. По словам Софьи, возможно, это будут спикеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода или Казани. Точный список анонсируют в группе ВКонтакте мультицентра "Контора пароходства" в ноябре.

"Мы стремимся к расширению географии как художников-участников, так и лекторов, повышению продаж искусства и увеличению просвещенности и насмотренности в области современного искусства в регионе", - добавила менеджер.

Подробнее об истории и достижениях проекта можно узнать на сайте Артчоус.рф. Также здесь опубликуют о новом открытом наборе художников и программе маркета с октября и ноября соответственно.

Отметим, в декабре 2024 года участие в тюменском маркете принял 51 художник из 26 городов России, Беларуси и Казахстана.

Напомним, всего победителями конкурсного отбора ПФКИ стали 27 тюменских проектов.

Виктория Макарова