В Тюмени дорожное предприятие заплатит подростку за травму 300 тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей взыскал Ленинский районный суд Тюмени с ООО "СМУ-26".

По материалам гражданского дела, в июле 2024 года дети катались на электросамокатах в районе Велижанского тракта. Здесь их внимание привлекла трансформаторная подстанция, вход на опасный объект был открыт. Один из мальчиков забрался по лестнице наверх на платформу, а когда начал спускаться обратно, упал и потерял сознание. Подросток получил множественные ожоги, причинившие вред здоровью средней тяжести.

Пострадавший был доставлен в больницу, после перенес операцию. В стационаре он находился больше месяца, сообщает пресс-служба объединенной судебной системы Тюменской области.

Исковые требования к компании суд удовлетворил частично, кроме того взыскал с ООО "СМУ-26" госпошлину в размере трех тыс. рублей.