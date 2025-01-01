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Владимир Якушев вручил госнаграды сотрудникам прокуратуры России

Общество, 18:17 10 января 2025

senatinform.ru | Фото: senatinform.ru

Государственные награды вручил работникам прокуратуры России первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев 10 января. Чествование прошло в честь профессионального праздника и 303-летия образования прокуратуры.

Мероприятие прошло при участии Генерального прокурора РФ Игоря Краснова.

"Мы, законодатели, прекрасно понимаем, что сила закона – в его грамотном и справедливом применении на благо людей и страны. Именно поэтому ответственный труд сотрудников надзорных органов вызывает глубокое уважение и благодарность", – заявил Владимир Якушев, передавая поздравления от имени председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и всего корпуса российских сенаторов.

senatinform.ru | Фото: senatinform.ru

Он подчеркнул, что за три столетия своей истории, в самые непростые времена прокуратура оставалась стояла на страже законности и правопорядка. Профессионалы с честью выполняют служебный долг и сегодня.

senatinform.ru | Фото: senatinform.ru

"Благодаря вашему профессионализму и принципиальности государственная сила применяется мудро. И это укрепляет единство общества и веру граждан в закон. Вы вносите значимый вклад в обеспечение четкого выполнения законов, принятых для поддержки военнослужащих, а также их семей. Особенно тех, кто потерял близких. В этой работе вы действуете не только компетентно, но и с большим вниманием к людям", - отметил первый вице-спикер.

senatinform.ru | Фото: senatinform.ru

Особую благодарность выразил Владимир Якушев сотрудникам прокуратуры, которые работают в новых и приграничных регионах, нередко – с риском для жизни. По его оценке, своим трудом они не только укрепляют единое правовое пространство России, но создают основу для возрождения нормальной жизни, придают людям уверенность в завтрашнем дне.

Первый вице-спикер СФ вручил сотрудникам прокуратуры Почетные грамоты Совета Федерации и благодарности председателя СФ за высокий профессионализм и значительный личный вклад в укрепление законности и правопорядка.

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# Владимир Якушев , День прокуратуры , Совет Федерации

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