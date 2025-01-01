  • 11 января 202511.01.2025суббота
  • USD101,9146
    EUR105,0464
  • В Тюмени -1..-3 С 4 м/с ветер юго-западный

В Тюмени изменились цены на льготный проезд для студентов и школьников

Общество, 09:49 11 января 2025

Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия" | Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия"

Стоимость льготного проезда в городском общественном транспорте для студентов и школьников изменилась с 1 января 2025 года. Для учащихся школ она составляет 6 рублей 40 копеек за поездку, ранее — 6 рублей 20 копеек. Для студентов 16 рублей, ранее - 15 рублей 50 копеек, пишет "Вслух.ру".

Напомним, для школьников стоимость проезда составляет 20% от тарифа, для студентов - 50%. С 1 января 2025 года проезд в городском транспорте за наличный расчет составляет 32 рубля, за безналичный — 31 рубль.

В январе количество льготных поездок будет меньше. Напомним, лимит рассчитывается каждый месяц: учитываются по две поездки в день без учета воскресений, праздников, каникул. Таким образом, у школьников в январе будет 34 льготные поездки, у студентов — 40 поездок (на 20 дней). В феврале ожидается по 48 поездок.

Контролировать баланс и пополнять его можно на сайте oao-tts.ru, в мобильном приложении "ТТС", через терминалы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# льготный проезд , общественный транспорт , транспортная карта

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:09 11.01.2025На участках трассы Тюмень – Омск проводятся дорожные работы
12:34 11.01.2025Почти 100 тысяч человек посетили тюменские катки в новогодние праздники
12:02 11.01.2025Закупки школьных автобусов в 2025 году будут авансировать Тюменской области в полном объеме
11:39 11.01.2025Тюменцам рассказали, какие уловки используют кибермошенники