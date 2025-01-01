Тюменцам рассказали, какие уловки используют кибермошенники

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кибермошенники чаще атакуют домашние компьютеры, чтобы использовать их для кражи информации и организации точек доступа для перенаправления сетевого трафика. Это делается, чтобы скрыть местоположение злоумышленников, позволяя им действовать анонимно.

По словам эксперта по кибербезопасности систем промышленной автоматизации и умных устройств в Kaspersky ICS CERT Владимира Дащенко, заражение домашних компьютеров происходит не точечно, а массово. Злоумышленники используют различные методы.

"Они могут отправлять письма с предложением скачать и установить вредоносное программное обеспечение. Когда пользователи скачивают и устанавливают вредоносные файлы, их компьютеры становятся частью ботнета — сети зараженных устройств. Преступники могут украсть информацию о кредитных картах, банковских реквизитах и даже получить доступ к корпоративным сетям через домашние компьютеры", - отметил специалист.

Он посоветовал не сохранять данные о своих картах в браузерах, так как эта информация может быть украдена. Важно быть внимательными и соблюдать меры безопасности. Не стоит открывать сомнительные письма, даже если в них обращаются по имени и отчеству и переходить по ссылкам.