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Юные тюменские журналисты завоевали награды международного фестиваля

Общество, 18:44 11 января 2025

из сообщества "ТЫ В КАДРЕ! Медиапроект" ВКонтакте | Фото: из сообщества "ТЫ В КАДРЕ! Медиапроект" ВКонтакте

Награды международного фестиваля юношеских СМИ и киностудий "Волжские встречи" завоевали воспитанники студии журналистики "Ты в кадре!" центра "Грант" Тюмени. Школьники вместе со своим наставником, тюменским журналистом Анастасией Олизаревич побывали в Казани, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Жюри отметило операторскую и актерскую работу юных тюменцев. Ребятам вручили награду победителей в номинации "От школьников - для школьников" за телепроект "Мама, я в телике!", диплом за игровой фильм "Казанское чудо", диплом второй степени в номинации "Мультипликация".

Международный фестиваль "Волжские встречи" собрал 600 начинающих медийщиков из 50 регионов России. Ребят учили снимать короткометражные фильмы, делать новости и мультфильмы.

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# журналистика , фестиваль

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