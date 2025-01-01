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Тюменский эндокринолог рассказала, как наладить режим сна

Общество, 16:35 11 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Чтобы наладить сон, важно ложиться спать не позднее 23 часов. В это время происходит восстановление нервной системы, а глубокая фаза сна отвечает за выработку гормонов, которые помогают проснуться бодрым и полным сил.

Таки мнением поделилась тюменский эндокринолог Екатерина Зитева. По ее словам, мелатонин, гормон, вырабатываемый в шишковидной железе гипоталамуса в темное время суток, обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием, предотвращая воспаление и старение клеток.

Специалист также отметила, что ключевую роль в регуляции естественных биоритмов организма играет гипоталамус. У людей с сахарным диабетом, ожирением, депрессией и расстройствами сна циркадные ритмы часто нарушены из-за заболеваний.

"Однако даже здоровые люди могут сами провоцировать сбои в этих ритмах, работая много и отдыхая мало, недосыпая, неправильно питаясь, перекусывая поздно перед сном и проводя слишком много времени с гаджетами", - пояснила эксперт.

Она добавила, что циркадные ритмы напрямую влияют на качество сна, настроение, уровень энергии, температуру тела и выработку гормонов, поэтому их поддержание крайне важно, пишет "КП-Тюмень".

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# здоровье , эндокринологи

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