В Тобольске стартовала акция по сбору помощи для военнослужащих
Общество, 15:03 11 января 2025
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)
Акция "Тепло родного дома" стартовала в Тобольске. Она направлена на поддержку морального и боевого духа военнослужащих срочной службы.
Каждый желающий может принести полезные и нужные военнослужащим вещи: носки, нижнее белье, сладкие подарки, средства личной гигиены, сообщили в администрации Тобольска.
Сбор благотворительной помощи проходит до 14 февраля. Адрес сбора: 9 мкр., дом 3 "Б", офис 136, Добро.Центр Тобольска.