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В Тобольске стартовала акция по сбору помощи для военнослужащих

Общество, 15:03 11 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Акция "Тепло родного дома" стартовала в Тобольске. Она направлена на поддержку морального и боевого духа военнослужащих срочной службы.

Каждый желающий может принести полезные и нужные военнослужащим вещи: носки, нижнее белье, сладкие подарки, средства личной гигиены, сообщили в администрации Тобольска.

Сбор благотворительной помощи проходит до 14 февраля. Адрес сбора: 9 мкр., дом 3 "Б", офис 136, Добро.Центр Тобольска.

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# благотворительность , гуманитарная помощь

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