Новая стоматологическая установка работает в Аромашевском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 4 тыс. 550 жителей Аромашевского района получили помощь благодаря новой стоматологической установке с ноября 2022 года, сообщает пресс-служба ОБ №11.

"За это время мы значительно улучшили качество оказания стоматологической помощи. Это настоящий прорыв в сравнении с тем, что было раньше. Она позволяет проводить процедуры более комфортно как для пациента, так и для врача. Функциональность установки значительно расширила спектр оказываемых услуг, повысила эффективность лечения и сократила время на процедуры. Более того, эргономичный дизайн снижает нагрузку на спину и руки во время длительной работы, что очень важно для сохранения здоровья медицинских работников", - сказала зубной врач Лариса Граб

Пациенты отмечают комфорт во время лечения, более высокую точность и эффективность процедур, а также улучшение эстетики результатов.

Отметим, закупка новой стоматологической установки стала важным шагом в развитии стоматологической службы Аромашевского филиала ОБ №11. Это позволяет предоставлять более высокий уровень медицинской помощи жителям района и повышать качество жизни населения.