Восемь тюменских родителей из десяти оформляют свидетельства о рождении детей в электронном виде

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Восемь родителей Тюменской области из десяти в 2024 году оформили свидетельства о рождении своих детей в электронном виде. В 2023 году их количество было чуть более половины.

Цифровой сервис госуслуг "Рождение ребенка" уже два года помогает родителям Тюменской области оформить электронное свидетельство о рождении, СНИЛС, ИНН, полис ОМС, прикрепление к поликлинике, свидетельство о регистрации по месту жительства, а также пособия и льготы, сообщает управление ЗАГС Тюменской области.

В целом по России почти половина семей выбирает в роддоме электронное медицинское свидетельство о рождении. Таким способом было подтверждено появление на свет уже 1,1 млн детей. За 2,5 года сервисом "Рождение ребёнка" на госуслугах воспользовались более 620 тыс. раз — онлайн было зарегистрировано рождение каждого пятого малыша.

Медицинское свидетельство — это первый документ ребёнка, который получают, чтобы оформить свидетельство о рождении. Электронная версия позволяет зарегистрировать рождение ребёнка онлайн и получить ряд услуг ещё до того, как родители заберут в загсе свидетельство о рождении.