Ученые ТИУ повышают квалификацию в новом лабораторно-исследовательском центре

ТИУ ТИУ

Сотрудники лабораторно-исследовательского центра ТИУ провели обучение для профессорско-преподавательского состава и научных работников вуза по программе повышения квалификации. Она нацелена на выстраивание эффективного взаимодействия центра коллективного пользования лабораторным оборудованием и структурных подразделений вуза в процессе организации научной деятельности.

По информации центра по внешним коммуникациям ТИУ, 16-часовая образовательная программа разделена на пять тематических разделов. Обучение проходило в очном и онлайн-формате. В первый день участникам презентовали работу лабораторно-исследовательского центра и провели экскурсию по его лабораториям.

"Лабораторно-исследовательский центр создан в декабре 2024 года в результате реорганизации Центра перспективных исследований и инновационных разработок. Мы познакомили коллег с историей создания подразделения, с процессом комплектования его лабораторий, с нормативной документацией. Центр коллективного пользования научным оборудованием (ЦКП) появился в вузе в рамках реализации с 2016 по 2020 год программы развития опорного университета и стал заделом для реализации дальнейшей программы развития ТИУ", - рассказал директор центра Игорь Садыков.

Во второй день участники обсудили механизмы взаимодействия структурных подразделений с ЦКП для организации учебной и научной деятельности на базе центра.

"Мы представили коллегам три способа организации научной работы: создание отдельной лаборатории под те или иные задачи ученого, обеспечение доступа в лаборатории для непосредственного проведения сотрудниками кафедр научных исследований, а также выполнение лабораторных испытаний по внутреннему заказу нашими сотрудниками с предоставлением готового результата. Положительный опыт такого взаимодействия у нас уже имеется", – отметил Игорь Садыков.