Жители Тюменской области воспользовались платными услугами на 176,4 млрд рублей
Экономика, 12:13 13 января 2025
| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"
176,4 млрд рублей составил объем оказанных платных услуг в Тюменской области в 2024 году - на 6,5 % больше, чем годом ранее, сообщает данные Росстата региональный департамент экономики.
В расчете услуг на одного жителя Тюменской области приходится 109, 5 тыс. рублей. По данному показателю регион занимает третье место среди субъектов Уральского федерального округа после Свердловской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.
В структуре платных услуг наибольшая доля приходится на транспортные, коммунальные, медицинские, телекоммуникационные и бытовые услуги.