Жители Тюменской области воспользовались платными услугами на 176,4 млрд рублей

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

176,4 млрд рублей составил объем оказанных платных услуг в Тюменской области в 2024 году - на 6,5 % больше, чем годом ранее, сообщает данные Росстата региональный департамент экономики.

В расчете услуг на одного жителя Тюменской области приходится 109, 5 тыс. рублей. По данному показателю регион занимает третье место среди субъектов Уральского федерального округа после Свердловской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.

В структуре платных услуг наибольшая доля приходится на транспортные, коммунальные, медицинские, телекоммуникационные и бытовые услуги.