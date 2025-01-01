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Жители Тюменской области воспользовались платными услугами на 176,4 млрд рублей

Экономика, 12:13 13 января 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

176,4 млрд рублей составил объем оказанных платных услуг в Тюменской области в 2024 году - на 6,5 % больше, чем годом ранее, сообщает данные Росстата региональный департамент экономики.

В расчете услуг на одного жителя Тюменской области приходится 109, 5 тыс. рублей. По данному показателю регион занимает третье место среди субъектов Уральского федерального округа после Свердловской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.

В структуре платных услуг наибольшая доля приходится на транспортные, коммунальные, медицинские, телекоммуникационные и бытовые услуги.

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# Росстат , услуги

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