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Три зимние автотрассы открыли в Тобольском районе

Общество, 13:30 13 января 2025

Telegram-канал Леонида Митрюшкина | Фото: Telegram-канал Леонида Митрюшкина

В Тобольском районе работают три зимние автотрассы: Бобова – Чебурга – Тахтагул, Редькина – Нерда, Хмелёва – Елань.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава Тобольского района Леонид Митрюшкин, 13 января комиссия по приёмке временных автотрасс в труднодоступных территориях района выехала на дорогу Нижняя Тавда – Мортка. После оценки состояния накатанной трассы, будет принято решение о ее открытии. Те зимники, которые официально открыты, передадут подрядчику на содержание.

"Аномально теплая зима в этом сезоне препятствует обустройству и открытию автозимников. Большинство трасс в Тобольском районе проходят по болотам, которые до сих пор не замерзают из-за плюсовых температур, проступает вода и тяжёлая техника, и легковые машины могут увязнуть. Ввести остальные зимники в эксплуатацию возможно при условии устойчивой морозной погоды", - пояснил Леонид Митрюшкин.

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# автозимники , Леонид Митрюшкин , трасса

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