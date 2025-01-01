Предприятие на Ямале произвело более пяти тонн молочной продукции из 320 кг сырья

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

5,1 тыс. кг мороженого, кефира, творога, йогурта и сметаны произвели из 320 кг молока на мини-заводе в Шурышкарском районе Ямала. Помимо диспропорции сырья и объема готовой продукции, для переработки использовалось молоко неизвестного происхождения.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре, нарушение выявили при мониторинге информационной системы "Меркурий". По оценке ведомства, производитель нарушил порядок оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме. А продажа мороженого и молочной продукции из сырья неизвестного происхождения может нанести вред жизни и здоровью граждан.

Ямальскому переработчику объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Кроме того, приостановили регистрацию его уполномоченных лиц, которые оформили ветеринарные документы с нарушением правил.