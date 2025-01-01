Тюменец отсудил у автосалона деньги за навязанные услуги

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

135 тыс. рублей заставил вернуть Исетский районный суд жителю Тюменской области за навязанные в автосалоне услуги.

В сентябре 2023 года года тюменец приобрел в кредит автомобиль. При оформлении документов с ним дополнительно заключили опционный договор на сумму 135 тыс. рублей, который дает возможность присоединиться к программе обслуживания "Combo L MED". Через 10 дней покупатель направил компании заявление об отказе от услуги, но его заверили, что это невозможно.

Учитывая все обстоятельства дела, суд признал право истца отказаться от услуг по договору до окончания срока его действия. Помимо суммы, прописанной в договоре, компания обязана выплатить еще 10 тыс. рублей за причинение морального вреда, штраф 72 тыс. 500 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами и государственную пошлину в размере 4 тыс. 200 рублей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.