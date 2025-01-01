585 сайтов заблокировали за продажу контрафактных ветпрепартатов в Тюменской области

| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

585 интернет-ресурсов заблокировали за продажу контрафактных ветеринарных лекарств и препаратов в Тюменской области за 2024 год. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Всего в рамках борьбы с незаконным оборотом лекарств специалисты проверили 1 тыс. 795 страниц сайтов, которые содержат предложения о продаже лекарственных средств без лицензии, а также предложения о контрафактных или фальсифицированных препаратах.