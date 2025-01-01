Тюменцев приглашают отметить старый Новый год на "Улетном катке"
Общество, 17:32 13 января 2025
| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"
Тюменцев приглашают отпраздновать старый Новый год на "Улётном катке". Мероприятие пройдет на Цветном бульваре 14 января, начало - в 18 часов, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.
Гостей праздника ждут конкурсы с призами, выступление белого медведя "Русской компании", демонстрирующего свое мастерство катания на коньках. Новогоднюю атмосферу создадут Дед Мороз и Снегурочка.