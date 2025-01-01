Тюменцев приглашают отметить старый Новый год на "Улетном катке"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Тюменцев приглашают отпраздновать старый Новый год на "Улётном катке". Мероприятие пройдет на Цветном бульваре 14 января, начало - в 18 часов, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Гостей праздника ждут конкурсы с призами, выступление белого медведя "Русской компании", демонстрирующего свое мастерство катания на коньках. Новогоднюю атмосферу создадут Дед Мороз и Снегурочка.