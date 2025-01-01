Более 150 жителей Тюменской области освоили почтовые профессии в 2024 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

152 жителя Тюменской области прошли обучение по основным почтовым профессиям в 2024 году. Еще 1 тыс. 646 человек получили знания по новым продуктам и услугам.

Как отметили в пресс-службе компании, с 2020 года Почта России самостоятельно формирует кадровый резерв с помощью корпоративного обучения новичков и кандидатов. Присоединиться можно и до трудоустройства в качестве профессиональной стажировки.

Наиболее востребованные почтовые профессии: оператор, сортировщик и почтальон. Больше всего тюменцев обучились на почтальона – 83 человека. 50 выбрали профессию оператора и 19 - сортировщика. Обучение этим профессиям начинается с первого дня работы и проходит в течение всего адаптационного периода. Для каждой профессии разработан набор базовых материалов, изучить которые можно на цифровой образовательной платформе Почты. Кроме того, в период адаптации работу всех новых сотрудников курируют наставники.

В 2020 году Почта России открыла собственный корпоративный университет, отвечающий за качественное обучение и быструю адаптацию новых сотрудников. Ассортимент его услуг и сервисов постоянно расширяется. Всего здесь предусмотрено более 40 образовательных программ и 700 дистанционных курсов. пройти их можно независимо от возраста и образования.

"Для молодых людей — это хороший старт во взрослую жизнь: получение опыта работы в крупной федеральной компании, необходимых профессиональных навыков и знаний, а также реализация перспектив карьерного роста. Для зрелой аудитории — стабильная заработная плата. Чтобы облегчить соискателям поиск интересующей вакансии, наша компания существенно упростила процесс трудоустройства: кандидатам достаточно подойти в ближайшее отделение и заполнить анкету. Затем с ним свяжется Служба персонала и предложит релевантные вакансии и место работы", — отметил директор регионального Управления Почты Виктор Валов.

Официальное трудоустройство в компанию действует с первого дня работы сотрудника как на постоянной, так и на временной основе, на условиях полной или частичной занятости. Информация по вакансиям доступна в мобильном приложении Почты России.