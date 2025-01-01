Более двух тысяч писем отправили тюменцы Деду Морозу

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

2 тыс. 352 письма отправили тюменцы почтой в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге с начала декабря 2024 года. Корреспонденцию новогоднему волшебнику принимали в главпочтамте Тюмени, сообщает пресс-служба Почты России.

На все письма, в которых указан обратный адрес, волшебник обязательно ответит. В письмах ребята просят не только о новогодних подарках — некоторые обращаются к нему за помощью. По словам самого Деда Мороза, больше всего его трогают послания, в которых дети желают здоровья своим близким. Пишут и загадывают желания даже взрослые.

Добавим, в 2023 году Почта России доставила из Тюмени 1 тыс. 852 письма с заветными желаниями детей и взрослых.