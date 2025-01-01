  • 14 января 202514.01.2025вторник
  • USD102,7081
    EUR104,8556
  • В Тюмени -3..-5 С 4 м/с ветер южный

Более двух тысяч писем отправили тюменцы Деду Морозу

Общество, 12:25 14 января 2025

Почта России | Фото: Почта России

2 тыс. 352 письма отправили тюменцы почтой в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге с начала декабря 2024 года. Корреспонденцию новогоднему волшебнику принимали в главпочтамте Тюмени, сообщает пресс-служба Почты России.

На все письма, в которых указан обратный адрес, волшебник обязательно ответит. В письмах ребята просят не только о новогодних подарках — некоторые обращаются к нему за помощью. По словам самого Деда Мороза, больше всего его трогают послания, в которых дети желают здоровья своим близким. Пишут и загадывают желания даже взрослые.

Добавим, в 2023 году Почта России доставила из Тюмени 1 тыс. 852 письма с заветными желаниями детей и взрослых.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Дед Мороз , письма , Почта России

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:15 14.01.2025Высокопроходимую технику и новую партию гумгруза отправили тюменцы в зону СВО
14:04 14.01.2025300 консервных банок для окопных свечей собрали тюменцы за праздники
13:53 14.01.2025Купели у абалакского Свято-Знаменского монастыря не будет из-за непрочного льда
13:42 14.01.202585 тысяч тюменцев обратились офтальмологический диспансер в 2024 году