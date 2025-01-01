300 консервных банок для окопных свечей собрали тюменцы за праздники
Общество, 14:04 14 января 2025
| Фото: Департамент по спорту и молодёжной политике Тюмени
Акция "Зелёный горошек" продолжается в Тюмени. За неделю в спортивно-адаптивной школе "НЕГЕ" собрано около 300 консервных банок, из которых будут изготовлены окопные свечи.
Неравнодушные жители города в течение всех праздников собирали банки, привлекая к этому и своих соседей. Порядка 150 банок уже отправились к волонтерам на заливку.
Также родители вместе с детьми приносят в "НЕГЕ" различные сладости для военнослужащих, им готовят к отправке посылки на 23 февраля, сообщает городской департамент по спорту и молодёжной политике.
| Фото: Департамент по спорту и молодёжной политике Тюмени