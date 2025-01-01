  • 14 января 202514.01.2025вторник
  • USD102,7081
    EUR104,8556
  • В Тюмени -3..-5 С 4 м/с ветер южный

300 консервных банок для окопных свечей собрали тюменцы за праздники

Общество, 14:04 14 января 2025

Департамент по спорту и молодёжной политике Тюмени | Фото: Департамент по спорту и молодёжной политике Тюмени

Акция "Зелёный горошек" продолжается в Тюмени. За неделю в спортивно-адаптивной школе "НЕГЕ" собрано около 300 консервных банок, из которых будут изготовлены окопные свечи.

Неравнодушные жители города в течение всех праздников собирали банки, привлекая к этому и своих соседей. Порядка 150 банок уже отправились к волонтерам на заливку.

Также родители вместе с детьми приносят в "НЕГЕ" различные сладости для военнослужащих, им готовят к отправке посылки на 23 февраля, сообщает городской департамент по спорту и молодёжной политике.

Департамент по спорту и молодёжной политике Тюмени | Фото: Департамент по спорту и молодёжной политике Тюмени

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# гуманитарная помощь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:15 14.01.2025Высокопроходимую технику и новую партию гумгруза отправили тюменцы в зону СВО
14:04 14.01.2025300 консервных банок для окопных свечей собрали тюменцы за праздники
13:53 14.01.2025Купели у абалакского Свято-Знаменского монастыря не будет из-за непрочного льда
13:42 14.01.202585 тысяч тюменцев обратились офтальмологический диспансер в 2024 году