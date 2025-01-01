Тюменские нейрохирурги начнут использовать биплановый ангиограф

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Биплановый ангиограф установят в одной из операционных после реконструкции в Федеральном центре нейрохирургии в 2025 г. Аппарат эксклюзивен и дает возможность проведения уникальных операций.

По информации медучреждения, реконструкция идет и в гибридной операционной, где к КТ- аппарату добавят МРТ, что расширит возможности обследования пациента во время проведения хирургии. Оборудование будет использоваться не только во время операции, но и для обследования больных в поликлинике центра. Средства на реконструкцию оперблоков выделены правительством РФ.

"Получат в центре своё развитие 3D-технологии, без которых теперь не обходятся сложные операции. Создание 3D-моделей по снимкам, точной копии головного и спинного мозга пациента позволяет нам проводить операции на высочайшем уровне. Именно этот подход, развитие информационных технологий дали возможность выполнить успешно и несколько операций онлайн. Когда нас приглашают в другой город, мы передаём данные по пациенту обратно в центр и получаем точные расчёты, как провести операцию. За этим будущее, как и за тем, что за счёт искусственного интеллекта мы научимся предсказывать эпилептический приступ", — рассказал руководитель ФЦН, профессор, член-корреспондент РАН, заслуженный врач РФ Альберт Суфианов.

В планах центра повышение кадрового потенциала и проведение международных мастер-классов, тесное сотрудничество с межвузовским кампусом, строительство которого в Тюмени идёт полным ходом.

"У меня большие надежды на этот проект. Межвузовский кампус станет центром притяжения учёных умов. Нейробиологи должны работать на стыке двух практик: теория и практика. Мы практики. Я уверен, прорыв будет", — подчеркнул Суфианов.