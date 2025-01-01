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Виктор Квасов познакомился с работой организации "Ветераны пограничники Тюменской области"

Общество, 17:23 14 января 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Участник программы "Время героев", военнослужащий СВО Виктор Квасов познакомился с работой общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области" 14 января. Ему также показали заставу "Вахш" и обновленный парк Пограничников.

"Основная моя задача – ознакомиться с тем, какую работу ведут в регионе. На самом деле хорошо, что эта и подобные организации существуют в Тюменской области. Они занимаются общественной деятельностью, благодаря им жители могут быстро и эффективно решать свои вопросы. Прекрасно, что у них такая активная гражданская позиция", – поделился с корреспондентом "Тюменской линии" Виктор Квасов.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Организация насчитывает в своих рядах более 1 тыс. 240 жителей со всей Тюменской области включая ХМАО-Югру и ЯНАО. За годы своей работы они провели множество мероприятий. Это конкурс "Мы вместе", районный смотр строя и песни, различные выставки, открытый турнир по дзюдо, самбо, уроки мужества и другие события. Кроме этого, они выступили инициаторами создания парка Пограничников, который является знаковым местом для патриотического воспитания молодого поколения.

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С начала спецоперации совместно с правительством региона реализован ряд проектов, среди которых "Волонтер - 2022", "Родина – мать зовет", "Все для Победы". Организована работа транспорта, доставляющего гуманитарную помощь. Через склады прошло свыше 350 тыс. единиц вещей и средств защиты военнослужащих, в зону спецоперации направлено более 30 капитально отремонтированных внедорожников, 26 новых автомобилей повышенной проходимости. Всего отправили 24 конвоя, самый крупногабаритный, около 100 тонн, ушел перед Новым годом.

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"Мы работаем по заявкам от наших ребят с такими направлениями как Курское, Белгородское, а также Краснодон и Мариуполь. Привлекаем к сбору гуманитарных грузов депутатский корпус, бизнесменов и неравнодушных граждан. Следующая отправка у нас после 20 января. Сейчас подготавливаем машины, много будет зимней одежды, на погрузку пойдут и автономные печки, газовые баллоны, строительные материалы. Большой спрос на зимнюю резину", - сказал председатель правления организации "Ветераны пограничники Тюменской области", майор запаса пограничных войск, ветеран боевых действий в Афганистане Нуртдин Ибрагимов.

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Напомним, программа "Время героев" направлена на развитие управленческого потенциала участников СВО. За время обучения Виктор Квасов многое узнал о работе различных отраслей, представленных в Тюменской области.

Виктория Макарова

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# ветераны , Время героев , спецоперация

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