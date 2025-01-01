Виктор Квасов познакомился с работой организации "Ветераны пограничники Тюменской области"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Участник программы "Время героев", военнослужащий СВО Виктор Квасов познакомился с работой общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области" 14 января. Ему также показали заставу "Вахш" и обновленный парк Пограничников.

"Основная моя задача – ознакомиться с тем, какую работу ведут в регионе. На самом деле хорошо, что эта и подобные организации существуют в Тюменской области. Они занимаются общественной деятельностью, благодаря им жители могут быстро и эффективно решать свои вопросы. Прекрасно, что у них такая активная гражданская позиция", – поделился с корреспондентом "Тюменской линии" Виктор Квасов.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Организация насчитывает в своих рядах более 1 тыс. 240 жителей со всей Тюменской области включая ХМАО-Югру и ЯНАО. За годы своей работы они провели множество мероприятий. Это конкурс "Мы вместе", районный смотр строя и песни, различные выставки, открытый турнир по дзюдо, самбо, уроки мужества и другие события. Кроме этого, они выступили инициаторами создания парка Пограничников, который является знаковым местом для патриотического воспитания молодого поколения.

С начала спецоперации совместно с правительством региона реализован ряд проектов, среди которых "Волонтер - 2022", "Родина – мать зовет", "Все для Победы". Организована работа транспорта, доставляющего гуманитарную помощь. Через склады прошло свыше 350 тыс. единиц вещей и средств защиты военнослужащих, в зону спецоперации направлено более 30 капитально отремонтированных внедорожников, 26 новых автомобилей повышенной проходимости. Всего отправили 24 конвоя, самый крупногабаритный, около 100 тонн, ушел перед Новым годом.

"Мы работаем по заявкам от наших ребят с такими направлениями как Курское, Белгородское, а также Краснодон и Мариуполь. Привлекаем к сбору гуманитарных грузов депутатский корпус, бизнесменов и неравнодушных граждан. Следующая отправка у нас после 20 января. Сейчас подготавливаем машины, много будет зимней одежды, на погрузку пойдут и автономные печки, газовые баллоны, строительные материалы. Большой спрос на зимнюю резину", - сказал председатель правления организации "Ветераны пограничники Тюменской области", майор запаса пограничных войск, ветеран боевых действий в Афганистане Нуртдин Ибрагимов.

Напомним, программа "Время героев" направлена на развитие управленческого потенциала участников СВО. За время обучения Виктор Квасов многое узнал о работе различных отраслей, представленных в Тюменской области.

Виктория Макарова