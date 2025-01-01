33 памятных медали получили супруги-юбиляры из Упоровского района в Год семьи

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

33 памятных медали выдал отдел ЗАГС администрации Упоровского района семейным парам в связи с юбилейной датой супружеской жизни в 2024 году.

Всего за этот период сотрудники ЗАГС зарегистрировали 524 актов гражданского состояния. В Год семьи брак зарегистрировали 67 пар района, на свет появились 124 малыша. При этом девочек и мальчиков поровну - по 62.

Решение о расторжении брака приняла 71 пара. Семь жителей в 2024 году сменили имя, сообщает пресс-служба администрации Упоровского района.