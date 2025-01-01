В Тюмени временно перекроют участок улицы Паровозной
Общество, 09:18 16 января 2025
| Фото: администрация Тюмени
Движение транспортных средств по улице Паровозной в районе здания № 20 в Тюмени будет прекращено с 25 января по 15 февраля. Ограничения связаны с выполнением работ по строительству участка тепловой сети, сообщили в городской администрации.
Возможные маршруты объезда: ул. 9 Января, ул. Транспортная.
Участников дорожного движения просят обращать внимание на знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать Правила дорожного движения РФ.