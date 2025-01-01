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За награды Кубка России в Казани поборются 25 тюменских лыжников

Спорт, 11:41 15 января 2025

ЦСП 72 | Фото: ЦСП 72

Сборная команда Тюменской области примет участие в V этапе ФосАгро Кубка России по лыжным гонкам. Он стартует 16 января в Казани. От Тюменской области заявлено 25 спортсменов, сообщили в инфоцентре регионального правительства.

Тюменцы могут посмотреть гонки и поболеть за тюменских спортсменов в прямом эфире телеканала Матч ТВ.

Соревнования будут проходить три дня – 16, 18 и 19 января. В первый день в 11 часов стартуют гонки свободным стилем среди женщин на 10 км, в 13 часов – среди мужчин на 15 км.

Во второй соревновательный день на 10 часов запланирован спринт, классический стиль. Квалификация, на 12 часов - спринт, классический стиль, 1/4, 1/2, финалы.

19 января в программе на 11 часов - скиатлон 10+10 км, женщины, на 12 часов 50 минут скиатлон 10+10 км, мужчины.

Время указано московское.

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# лыжный спорт

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