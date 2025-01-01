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Более 200 тюменцев выступят на городских соревнованиях по фитнес-аэробике

Спорт, 10:02 16 января 2025

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Чемпионат и первенство города по фитнес-аэробике пройдет в Тюмени в спортивно-оздоровительном комплексе "Муромец" (ул. Торговая, 2) 19 января. Участниками состязаний станут более 200 спортсменов, сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике.

Они представят свои программы в таких дисциплинах, как "аэробика 5 человек", "аэробика", "степ-аэробика", "хип-хоп – команды" и "хип-хоп большая группа". Судьи оценят синхронность, выносливость, четкость исполнения всех элементов, соответствие программы с музыкой.

Победителей и призеров в каждой дисциплине наградят медалями и дипломами первой, второй и третьей степеней.

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# аэробика , фитнес

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