В Тюменской области развивают бизнес-наставничество для школьников

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый проект наставничества для школьников 13-18 лет запускают центр "Мой бизнес" Тюменской области и сообщество "Движение первых". Заявки на участие принимают до 24 января, сообщают организаторы.

Школьникам помогут получить практические навыки в создании и развитии собственного дела, разработать/доработать бизнес-план с поддержкой наставника, подготовить презентацию и защитить свою идею перед экспертами.

В течение двух месяцев участники пройдут обучение и поработают над своим проектом под руководством бизнес-наставника — успешного предпринимателя региона. Участие — бесплатное. Занятия пройдут онлайн для всех желающих школьников Тюмени и Тюменской области.

Заявки присылать сюда.

Центр "Мой бизнес" Тюменской области реализует проект по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".