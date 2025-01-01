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Хозяйственные постройки горели в Тюмени и Тобольске 14 января

Происшествия, 12:25 15 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пожар в хозяйственной постройке произошел в Тюмени на ул. Садовой 14 января. Огонь повредил внутреннюю отделку и имущество на площади 30 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара – короткое замыкание, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

Вечером в этот же день поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке по ул. Защитинской в Тобольске. Возгорание распространилось на площади 124 кв. м. Пострадавших нет. Причиной пожара стало короткое замыкание.

Всего за минувшие сутки в Тюменской области зафиксировали шесть техногенных пожаров, спасатели оказали помощь населению семь раз. На ликвидацию последствий ДТП пожарные привлекались шесть раз, на водных объектах происшествий не зарегистрировано.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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