Хозяйственные постройки горели в Тюмени и Тобольске 14 января

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пожар в хозяйственной постройке произошел в Тюмени на ул. Садовой 14 января. Огонь повредил внутреннюю отделку и имущество на площади 30 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара – короткое замыкание, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

Вечером в этот же день поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке по ул. Защитинской в Тобольске. Возгорание распространилось на площади 124 кв. м. Пострадавших нет. Причиной пожара стало короткое замыкание.

Всего за минувшие сутки в Тюменской области зафиксировали шесть техногенных пожаров, спасатели оказали помощь населению семь раз. На ликвидацию последствий ДТП пожарные привлекались шесть раз, на водных объектах происшествий не зарегистрировано.