В Казанском районе из-за тонкого льда решили не делать купели в водоемах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Мероприятия, посвященные празднику Крещения, проведут в Казанском районе на территории храма. Это связано с теплой зимой: из-за тонкого льда на водоемах в муниципалитете решили не делать проруби.

Как сообщает администрация района, обряд освящения воды пройдет на территории храмов населенных пунктов.

Праздничный молебен и водосвятие состоятся 18 января в с. Дубынка, 19 января в Ильинке и Казанском. Начало в 9 часов.