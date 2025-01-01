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В Казанском районе из-за тонкого льда решили не делать купели в водоемах

Общество, 16:49 15 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Мероприятия, посвященные празднику Крещения, проведут в Казанском районе на территории храма. Это связано с теплой зимой: из-за тонкого льда на водоемах в муниципалитете решили не делать проруби.

Как сообщает администрация района, обряд освящения воды пройдет на территории храмов населенных пунктов.

Праздничный молебен и водосвятие состоятся 18 января в с. Дубынка, 19 января в Ильинке и Казанском. Начало в 9 часов.

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