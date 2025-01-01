В Тюмени вспомнили освободителей Варшавы от фашистских захватчиков

Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

Мероприятие, посвященное 80-летию освобождения Варшавы от фашистских захватчиков прошло в штабе общественной поддержки в Тюмени. Его организовало тюменское региональное общественное движение "Бессмертный полк России".

"17 января 1945 года 80 лет назад была освобождена столицы Польши Варшава. Там полегло около 22 тысяч советских солдат. Мы помним об этом, - рассказал сопредседатель центрального штаба патриотического движения "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов. - Всего в Польше полегло около 600 тысяч советских солдат. К сожалению, сегодня в Польше даже не отмечают годовщину освобождения Варшавы. А мы будем отмечать. Нам удалось установить имена, и напечатать портреты 63 наших земляков-освободителей Варшавы".

Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

Геннадий Иванов обратился ко всем тюменцам с просьбой изучить биографии свой родных-участников Великой Отечественной войны. Среди них наверняка, есть герои, воевавшие и за Варшаву, и за Прагу и за Берлин.

Участие в мероприятии "Бессмертного полка" принял сын фронтовика Анатолия Андреевича Сахарова Станислав, ветеран МВД, бывший заместитель командира Тюменского ОМОНа.

"Мой отец прошел путь от рядового до младшего командира. На фронте был с марта 1943 года прошел Белоруссию, Польшу освобождал Варшаву. Дошел по Потсдама, где потом служил до 1947 года. На фронте он был артиллерийским разведчиком, корректировщиком огня. Был ранен, но от госпиталя отказался, чтобы не отстать о своей части. Награжден медалями "За отвагу", орденом Славы третьей степени, орденом Красной Звезды".

Тюменским региональным общественным движением "Бессмертный полк России" в последнее время проводятся вот такие локальные "Бессмертные полки". Уже прошли мероприятия, посвященные "Битве за Севастополь", "Курской дуге", "Битве за Москву". Организаторы считают, что самое важное сегодня, чтобы молодые поколения не забывали о тех событиях, тех людях. Чтобы они чтили память своих предков.

Борис Олейник