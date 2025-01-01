От сотрудников ИТ-компаний ждут заявок на отсрочку от срочной службы

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подать заявку на ИТ-отсрочку от срочной службы могут сотрудники ИТ-компаний смогут через Госуслуги с 21 января. В весеннем призыве 2025 года предусмотрены новые сроки подачи заявки для граждан, состоящих на воинском учёте в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к нему. Они могут сделать это до 6 марта, сообщает Минцифры РФ.

"Работодатель увидит заявки в своём личном кабинете и, если данные о сотруднике верны, подтвердит их. Если специалист не отправит свои данные сам, внести его в список на отсрочку сможет организация", - уточнили в ведомстве.

Как подаются списки на отсрочку: с 21 января до 9 февраля (до 11 марта — для Крайнего Севера) компании необходимо будет проверить данные сотрудников, подтвердить их и отправить списки в Минцифры через Госуслуги. От одной организации может быть направлено несколько списков по мере их формирования. До 28 февраля (для Крайнего Севера — до 31 марта) Минцифры передаст информацию в Минобороны. С 1 апреля по 15 июля (для Крайнего Севера — с 1 мая по 15 июля) призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке.

Критерии для включения специалистов в списки: российское гражданство, мужской пол, возраст от 18 до 30 лет, работа по трудовому договору, нормальная продолжительность рабочего дня, высшее образование по специальности из перечня, работа в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва. Компания должна быть аккредитована до 9 февраля 2025 года (для Крайнего Севера — до 11 марта 2025 года)

Требования к стажу не касаются тех, кто устроился на работу в течение года после окончания вуза.