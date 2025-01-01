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Нефтегазовый кластер в 2025 году делает упор на механизм технологического брокера

Экономика, 10:35 16 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Упор на механизм технологического брокера делает Ассоциация "Нефтегазовый кластер" в 2025 г. Заказчикам в случае необходимости будут искать исполнителей для проведения НИОКР и создания опытного образца за пределами кластера.

Об этом заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев написал в своих аккаунтах в соцсетях.

"Механизм позволяет быстро пройти этап испытаний и, соответственно, способствует внедрению и тиражированию технологий. Уже около 10 таких проектов в прошлом году реализовано", - уточнил он.

Разработка нового оборудования и технологий для нефтегазовой отрасли - приоритетные направления для ассоциации. За 2024 г. в работу кластера попали 100 проектов, некоторые - на этапе опытно-промышленных испытаний с последующим выходом на прямые закупки.

В состав кластера входят 170 компаний из 24 регионов России.

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# Андрей Пантелеев , нефтегазовая отрасль , нефтегазовый кластер

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