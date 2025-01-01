Жителей Тюменской области предупреждают о перерывах телевещания

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Временные перерывы теле- и радиовещания возможны в Тюмени и Тюменском районе 17 и 21 января. Это связано с профилактическими работами на объектах сети РТРС, сообщает информационный центр областного правительства.

Профилактика предусмотрена на всех передающих станциях и включает проверку систем электроснабжения, измерение параметров передатчиков и антенно-фидерных устройств, прочистку оборудования.

17 января работы запланированы с 15 до 17 часов, 21 января - с 8 до 17 часов. С подробным графиком перерывов в трансляции можно ознакомиться на сайте и в мобильном приложении "Телегид".