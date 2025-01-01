Жителей Тюменской области предупреждают о перерывах телевещания
Общество, 10:57 16 января 2025
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Временные перерывы теле- и радиовещания возможны в Тюмени и Тюменском районе 17 и 21 января. Это связано с профилактическими работами на объектах сети РТРС, сообщает информационный центр областного правительства.
Профилактика предусмотрена на всех передающих станциях и включает проверку систем электроснабжения, измерение параметров передатчиков и антенно-фидерных устройств, прочистку оборудования.
17 января работы запланированы с 15 до 17 часов, 21 января - с 8 до 17 часов. С подробным графиком перерывов в трансляции можно ознакомиться на сайте и в мобильном приложении "Телегид".