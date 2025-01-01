В Тюмени откроют лабораторию медицинского и социального благополучия

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Лабораторию медицинского и социального благополучия для помощи людям, находящимся в кризисной ситуации, откроют на базе Тюменского медицинского университета. Она будет создана совместно с Центром развития социальных проектов Тюменской области "Милосердие", сообщает вуз.

"С открытием лаборатории мы запустим научно-организационное направление работы. В планы входит разработка методических материалов, выстраивание логистики, а также взаимодействие с профильными департаментами и Русской православной церковью для помощи различным группам людей, в том числе бездомным. Лаборатория начнет свою работу на кафедре общественного здоровья и здравоохранения в 2025 году", – рассказал директор Института общественного здоровья и цифровой медицины, профессор Евгений Чесноков.

Директор центра развития социальных проектов Тюменской области "Милосердие" Андрей Якунин отметил, что в обществе сложилось упрощенное представление о помощи людям, находящимся в кризисной ситуации. На самом деле это многоэтапный процесс, который должен включать не только социальную, но и медицинскую поддержку.

"Во взаимодействии с медицинским университетом мы будем развивать это направление работы, в том числе заимствовать лучшие зарубежные практики, более полно просвещать студентов о психосоциальных аспектах реабилитации. Тюменский опыт медицинской помощи работы с бездомными людьми был отмечен президентом страны, сегодня мы делимся им на конференции в медицинском университете", - сказал он.

Конференция "Психосоциальная реабилитация людей в кризисной ситуации - актуальность и перспективы развития" объединила представителей социальных служб и медицинских учреждений, специалистов из разных регионов России, присоединившихся к онлайн-трансляции.

Директор Института клинической медицины, профессор Павел Зотов в докладе о психосоциальной дисфункции и суицидальном поведении рассказал о внедрении в Тюмени системы выявления, регистрации и учета суицидальных действий, причинах суицидов и профилактике. Ассистент кафедры психологии и педагогики с курсом психотерапии, врач Дарья Боечко обозначила факторы суицидального поведения среди бездомных людей.

Доцент кафедры психологии и педагогики с курсом психотерапии Андрей Бухна говорил о применении 12-ти шаговой программы реабилитации для людей, имеющих зависимость от психоактивных веществ, и подчеркнул важность наличия стойкой мотивации к изменениям у проходящих реабилитацию.

Ректор Тюменского медицинского университета Иван Петров считает, что активное участие студентов в работе с бездомными людьми станет важным шагом в их нравственном воспитании и поможет сформировать профессионалов с высокой социальной ответственностью.