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Число заявок на форуме "Патриоты Урала" выросло в полтора раза

Общество, 14:58 16 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

824 человека подали заявки на участие во II форуме "Патриоты Урала". Это в полтора раза больше, чем на первое такое мероприятие, сообщает пресс-служба полпредства.

Новый форум пройдет 20 февраля в Челябинской области. Те, кто пройдет отборочные процедуры, получат уведомления на электронную почту до 5 февраля. В письме будет указана подробная информация о месте проведения, программа и форматы участия.

"Патриоты Урала" проводится по инициативе полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Артема Жоги. Форум объединяет волонтеров, добровольцев и активистов, которые поддерживают бойцов СВО.

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# Артем Жога , патриотический форум

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